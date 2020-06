Pandemiya Azərbaycan iqtisadiyyatına nə qədər zərər vurub? - Nazirdən cavab

“Pandemiya dövründə ümumilikdə idxalın həcminin azalması beş faiz ətrafında müşahidə edilir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün keçirilən mətbuat konfransında İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov deyib.

Onun sözlərinə görə, ixrac əməliyyatında da azalma müşahidə olunur:

“Dünya bazarında neftin qiymətində azalmanın olması ixraca da təsir edib. Qeyd edim ki, ixrac etdiyimiz məhsulların dəyəri idxalın dəyərini üstələyir”.

Nazir bildirib ki, pandemiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına nə qədər zərər vurması barədə danışmaq hələ tezdir:

“Hazırda bu proses davam edir. Hesablamalar aparılır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.