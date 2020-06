Azərbaycanda iki vəkildə koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vəkillər Kollegiyasının (VK) sədri Anar Bağırov sosial şəbəkədə məlumat yayıb.

Bildirib ki, VK-nın 2 vəkili koronavirusa yoluxub və onlar ev şəraitində müalicə olunur.

Məlumata görə, koronavirusa yoluxan vəkillər Çimnaz Eyubova ilə Ramin Hacıyevdir.

