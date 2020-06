Parlamentin növbədənkənar sessiyası işini yekunlaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker Sahibə Qafarovanın sədrliyi ilə keçirilən növbədənkənar sessiyanın sonuncu plenar iclasında 7 məsələ müzakirə olunub.

İclas Azərbaycanın Respublikasının Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başa çatıb.

Parlamentin növbədənkənar xüsusi sessiyası çərçivəsində 8 plenar iclas keçirilib. Milli Məclisin növbədənkənar sessiyasının plenar iclasları iyunun 1, 2, 5, 12, 19, 25, 29 və 30-da keçirilib.

