İyunun 30-da BMT-nin Ümumdünya Turizm Təşkilatının təşəbbüsü ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə bu təşkilatın Baş katibi Zurab Pololikaşvili arasında videokonfrans keçirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Prezidentinin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

