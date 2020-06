Kanalizasiya suları Pirsaat çayına axıdılır - VİDEO

Kanalizasiya suların toplandığı ərazinin bəndi uçub , Pirsaat çayı çirkabla dolub. Söhbət Qobustanın Poladlı kəndindən gedir. Baku.Tv xəbər verir ki, bir neçə il öncə şəhərin su kanalizasiya sistemi yenilənən zaman çirkab sularının axıdılması üçün boş sahə seçilib. Həmin əraziyə iki nöqtədə qurulan qabağlayıcı bənddən biri uçub. Nəticədə hektarlarla sahə və Pirsaat çayı çirkab suların altında qalıb. Kənd sakinlərinin müraciəti əsasında sudan nümunə götürülüb və suyun texniki göstəricilərinin aşağı olduğu üzə çıxıb.

Ətraflı video təqdim edirik :

