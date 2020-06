Həftəsonu qadağalar sərtləşdirilir? - Operativ Qərargahdan AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Yevlax, Masallı, Cəlilabad şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində 2 həftəlik sərt karantin rejimi tədbiq edilir. Sosial şəbəkələrdə şənbə və bazar günləri insanların çölə çıxmasına qadağa qoyulacağı ilə bağlı iddialar səsləndirilir. Bu həftə şənbə və bazar günləri insanların çölə çıxmasına qadağa qoyulacaq?

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sonxeber.az-a danışan Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib ki, bu barədə heç bir məlumat yoxdur: "Hazırda 8 rayon və şəhərdə sərt karantin rejimi tədbiq edilir. Sərt karantin rejiminin bitməsinə bir neçə gün var. Vəziyyətdən asılı olaraq uyğun və müvafiq qərar veriləcək. Bu barədə də ictimaiyyət məlumatlandırılacaq".

