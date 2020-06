"Bu virus haqda illər öncə məlumat vermişdim. Bildirmişdim ki, insanların maskalara ehtiyacı olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ekstrasens Zirəddin Rzayev prodüser Tarix Əliyevlə "İnstagram"da canlı yayım vaxtı deyib. Z.Rzayev koronavirusun yox olacağı vaxtın da proqnozunu verib. O bildirib ki, yay aylarının sonuna qədər virus ortadan qalxacaq, payız aylarında isə koronavirus təhlükəsi olmayacaq. (news24.az)

