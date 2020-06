Azərbaycanlı müğənni koronavirusdan ölməyib - AÇIQLAMA

Azərbaycanlı müğənni, "Ağbaba" qrupunun solisti Faiq Tağıoğlunun (Ağbabalı) ölümünün səbəbi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Mərhumun bacısı Səkinə İsmayılovanın oxu.az-a verdiyi məlumata görə, o, ürək çatışmazlığından və beynində trombların olması səbəbindən vəfat edib.

Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin iyunun 24-də verdiyi arayışdan da görünür ki, 55 yaşlı Ramazanov Faiq Məmmədtağı oğlunun meyiti dəfn olunması üçün qohumlarına təhvil verilib.

Yəni mərhum koronavirus səbəbindən ölməyib.

Qeyd edək ki, ölkə mətbuatında onun koronavirusdan vəfat etməsi barədə məlumat yayılmışdı.



