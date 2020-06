"5 iyuldan sonra xüsusi karantin rejiminin 2 həftə müddətinə artırılması barədə rəylər və fikirlər var".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev bu gün Nazirlər Kabinetinin yanında Operativ Qərargahın keçirdiyi brifinqdə bildirib.

O deyib ki, yaxın günlərdə əhaliyə daha ətraflı məlumat bildiriləcək.

H.Hacıyev bildirib ki, karantin rejiminin uzadılmasında məqsəd əhalinin sağlamlığını və təhlükəsizliyini qorumaqdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.