Ramin Bayramlı istefa verib? - Rəsmi açıqlama

TƏBİB rəhbəri Ramin Bayramlı istefa verməyib, hazırda iş başındadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) şöbə müdiri Yaqut Qarayeva deyib.



Onun sözlərinə görə, TƏBİB-də COVID-19-a qarşı mübarizə ilə bağlı layihələr həyata keçirilir və Ramin Bayramlı həmin layihələrə rəhbərlik edir:



"Bu gün Türkiyədən həkimlər dəvət olunub. Ramin Bayramlı onlarla birlikdə çalışır. Bundan əlavə, Ramin Bayramlı xəstəxanalarda xəstələrin vəziyyətini şəxsən nəzarətdə saxlayır".

