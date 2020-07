Kənd təsərrüfatı elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Ömərov Sahib koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə deputat Tamam Cəfərova məlumat verib.

T.Cəfərova S.Ömərovun ailəsinə başsağlığı verərək səbr diləyib.

