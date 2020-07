Bu gündən Azərbaycanda Aİ-95 ("Premium") markalı benzin bahalaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "SOCAR Petroleum" şirkətindən verilən məlumata görə, Aİ-95 markalı yanacaq 0,10 manat bahalaşaraq 1,20 manat olub.

"Bahalaşma bu markalı benzinin alış qiymətinin artması ilə əlaqədardır", - şirkətdən qeyd ediblər.

Qeyd edək ki, Aİ-95 markalı benzinin qiyməti mayın 1-də 1,20 manatdan 1,10 manata endirilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.