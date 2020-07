Tanınmış azərbaycanlı müğənni İNTİHARA CƏHD EDİB - ''Pullu olmaq xoşbəxtlik deyil''

Müğənni Nadir Qafarzadə dəfələrlə intihara cəhd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə lent.az -a açıqlamasında ifaçının özü danışıb:

"Dəfələrlə özümü öldürmək istəmişəm. İntihara cəhdlərim olub. Amma ölməmişəm. Məndə it canı var. Bu gün də ölmək istəyirəm. Çoxu deyəcək ki, sizin yerinizdə olmaq istəyən insanlar var.

Siz elə bilirsiniz ki, pullu olmaq xoşbəxtlikdir? Xeyr, insan ruhən xoşbəxt olmalıdır. Bəli, yaxşı ailəm, savadlı övladlarım, sadiq həyat yoldaşım var. Amma həyatımda sanki hüzur çatışmır. Ölmək asandır. Amma öləndən sonra insan əzizlərini nigaran və gözüyaşlı qoyur. Ona görə də bu istəyimdən vaz keçdim".



