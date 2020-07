Braziliyada son sutkada koronavirusdan 1280 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, koronavirus səbəbindən ölənlərin sayı 59 mini keçib. Virusa yoluxanların sayı isə son bir gündə 33 min artaraq 1 milyon 402 min olub.

Ölkədə epidemiyanın mərkəzi olan Rioda ölü sayı 10 mindən çoxdur.

Mənbə: sondakika.com

