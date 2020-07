Tanınmış aktrisa Pərvin Abıyeva bu dəfə geyimi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın paltarında olan zolaqlar bəzi izləyiciləri çaşdırıb. Belə ki, izləyiciləri aktrisanın geyimindəki zolaqları erməni bayrağına bənzədiblər. Yazılan şərhlərdən təngə gələn Pərvin canlı yayım edərək, hisslərini belə ifadə edib: "Bu erməni bayrağıdı, ay küçük?"



Qeyd edək ki, erməni bayrağı qırmızı, göy və sarı rənglərdən ibarətdir.

(Big.az)

