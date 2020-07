Yexlax rayon sakinində narkotik vasitə aşkarlanılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, Yevlax Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının əldə edilən məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəhər sakini İ.Atakişiyev saxlanılıb.

Şəxsi axtarış zamanı ondan 1 kq 660 qram marixuana aşkar edilərək

