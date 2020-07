Karantin rejiminin uzadılması qaçılmazdır - VİDEO

Hazırda Azərbaycanda koronavirusla mübarizə çərçivəsində əsas vəzifə yoluxma hallarının artım dinamikasını dayandırmaq və bu sahədə müsbət tendensiyaya, yoluxma hallarının azalmasına nail olmaqdır. Baku.Tv xəbər verir ki, müşahidələr də göstərir ki, karantin rejimi sərtləşdiriləndən sonra yeni yoluxma hallarında kəskin artım dinamikası dayanıb.

“Gündəlik orta rəqəm 520-550 arasında müəyyənləşib. Əvvəlki təcrübəyə əsasən demək olar ki, karantinin ilkin təsiri onu tətbiq edəndən bir müddət sonra daha aydın görünməyə başlayır. Bu mənada, qarşıdan gələn günlərdə yoluxma hallarının sayında enmənin müşahidə olunması ehtimalı çox böyükdür. “-Cavid Osmanov Millət vəkili

Ekspertlərin fikrincə qaydaların sərtləşdirilməsi ilkin dövrlərdə aparılıb və həmin vaxt müsbət nəticələr əldə edilib. Lakin bir sıra ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da qaydaların yumşaldılması koronavirusla bağlı statistikanın təhlükəli qrafik üzrə artımına səbəb oldu. Yoluxma və ölüm hallarının artımı isə karantin rejiminin yenidən bərpası ilə nəticələndi.

Təcrübələrdən də göründüyü kimi yeni yoluxmaların qarşısını almaq üçün yeganə sınaqdan çıxmış vasitə karantin və məhdudiyyətlərin tətbiq olunmasıdır. Bu mənada cəmiyyətin xəstəliyə qarşı effektiv mübarizə üçün karantin və məhdudiyyətlərə, onun müddətinin uzadılmasına hazır olması lazımdır.

