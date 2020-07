Prezident İlham Əliyev Socarla bağlı FƏRMAN İMZALADI

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan lisenziya və icazələrin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fərmanda “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan lisenziyaların siyahısı” və müvafiq işlərin görülməsi üçün alınması tələb olunmayan icazələrin siyahısının təsdiq edilməsi qeyd edilib.

Nazirlər Kabinetinə bu Fərmandan irəli gələn məsələləri həll etmək

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.