AzTV-nin koronavirusdan vəfat edən əməkdaşı BU ŞƏXS İMİŞ - FOTOLAR

Aztv-nin koronavirusdan vəfat edən əməkdaşı Samir Nemətzadənin fotoları yayılıb.

Metbuat.az Ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, Samir 1984-cü ildə anadan olub. 36 yaşlı Nemətzadə qurumun ictimai-siyasi və analitik verilişlər departamentinin rejissoru vəzifəsində çalışıb. Əldə etdiyimiz məlumata görə, rejissor uzun müddət xroniki ağciyər xəstəliyindən əziyyət çəkib.

Qeyd edək ki, Nemətzadə Samir bir neçə gün əvvəl səhhətinin ağırlaşması səbəbindən xəstəxanaya yerləşdirilsə də, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, koronavirusdan vəfat edib.

