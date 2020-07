Bakıda karantin keçid postları ləğv olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq bir neçə saatdır ki, bütün postlar yığışdırılıb.

Bu gündən paytaxt ərazisində bir neçə postun yığışdırıldığı nəzərə çarpır.

Qeyd edək ki,qərara əsasən, sərt karantin rejimi 21 iyun saat 00:00-dan 5 iyul saat 06:00-dək davam edəcək.

Postların hansı səbəbdən ləğv olunduğu hələlik bilinmir.

