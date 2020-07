5G texnologiyası təhlükəlidir ? - VİDEO

Əvvəllər 5G-nin sadəcə xərçəng xəstəliyinin artmasını sürətləndirdiyi barədə ittihamlar var idisə, indi yayılan şaiələrə görə, bu şəbəkə koronavirusun belə sürətlə yayılmasında əsas rol oynayır.

Baku.Tv xəbər verir ki, bəs 5G həqiqətənmi bu qədər təhlükəlidir ? Hələ ki, dünyanın oturuşmuş institutlarının, ekspertlərinin rəyi ondan ibarətdir ki, 3G və 4G ilə bağlı təhlükə nə qədərdirsə, elə 5G ilə bağlı təhlükə də o qədərdir. Azərbaycan internet formunun prezidenti Osman Gündüzün sözlərinə görə, 5G üçün qoyulacaq standratlara əməl olunmadığı halda təbii ki, təhlükə qaçılmaz ola bilər.

5G-nin ziyanı ilə bağlı ümumiyyətlə oturuşmuş fikirlər yoxdu. Alimlər arasında 4G ilə 3G ilə bağlı da zaman zaman belə müzakirələr aparılıb. Mənə elə gəlir ki, bizim bu dəqiqə diqqət yetirəcəyimiz məsələ 5G-nin ziyanı ilə bağlı onun qorxulu tərəfi ilə bağlı yox, elə 3g 4G ilə bağlı olmalıdır. Biz 4G standratlarına əməl etmədiyimizə görə gündəlik onun ziyanını çəkirik. İndi sabah 5G üçün qoyulan standartlara əməl olunmayacaqsa, problemlər olacaq. Əgər bunlara əməl olunacaqsa 3G, 4G necədirsə 5G-nin zərərləri də həmin səviyyədə olacaq” – deyə Osman Gündüz bildirir.

Ekspert hazırda yaranmış və günü gündən artan ajiotajın səbəbini biznes maraqlarında görür.

Məsələ ilə bağlı Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məlumat yayaraq Azərbaycanda 5G texnologiyasının tətbiq olunmadığını bildirib. Verilən məlumata görə texnologiya sadəcə bir müddət öncə, "Bakutel-2019" çərçivəsində pilot layihə olaraq, paytaxt Bakıda qısa zaman ərzində test edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.