Prezident İlham Əliyev bu şəxsləri TƏLTİF ETDİ - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla cinayətkarlığa qarşı mübarizədə, ictimai asayişin mühafizəsində, qanunçuluğun və hüquq qaydasının möhkəmləndirilməsində, ölkədə koronavirus infeksiyasının (COVID-19) yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə tətbiq olunmuş xüsusi karantin rejiminə nəzarətin təmin edilməsi ilə bağlı xidməti vəzifələrini yerinə yetirməkdə fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Ağayev Azay Akif oğlu - polis polkovnik-leytenantı

Ağayev Əlaslan Qaçay oğlu - polis polkovniki

Axundov Taləddin Bahadır oğlu - polis polkovniki

Azadəliyev Fəqan Cəbrayıl oğlu - polis polkovniki

Bağırov Eldar Həsən oğlu - polis polkovniki

Cabbarov Bəkir Bəşir oğlu - polis polkovniki

Əliyev İsmayıl İsrayıl oğlu - polis polkovniki

Hüseynəliyev Şərif Rövşən oğlu - polis polkovnik-leytenantı

İbrahimov Ələşrəf İbrahim oğlu - polis polkovniki

İmamverdiyev Ceyhun Rafiq oğlu - polis kapitanı

İmanov Ramin İman oğlu - polis polkovniki

İsmayılov Əkbər Məcid oğlu - polis polkovniki

Kərimov Elnur Elxan oğlu - polis polkovniki

Qarayev Polad Səhliyalı oğlu - polis polkovniki

Qocayev Şahin Musa oğlu - polis polkovniki

Məmmədzadə Nahid Şiraslan oğlu - polis polkovniki

Mirhəşimov Anar Böyükağa oğlu - polis polkovniki

Muradov Cavid Vidadi oğlu - polis polkovniki

Neymətov Süleyman Əsgər oğlu - polis polkovniki

Pənahov Səbuhi Faiq oğlu - polis polkovnik-leytenantı

Seyidov İlqar Fəxrəddin oğlu - polis general-mayoru

Seyidov Mirzeynalabdin Mir İsmayıl oğlu - polis polkovniki

“İgidliyə görə” medalı ilə

Əhmədov Orxan Məhəmməd oğlu - polis mayoru

İmanov Nəriman Bəxtiyar oğlu - polis polkovniki

İsmayılov Ayaz Muxtar oğlu - polis baş leytenantı

Səfərov Yamiddin Vəli oğlu - polis baş serjantı.

