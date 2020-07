Zibillik problemi bu məhəllədən də yan keçmədi - VİDEO

Paytaxtın mərkəz hissələrindən biri olan Yasamal rayonu Abbas Mirzə Şərifzadə 92 A ünvanında yaşayan sakinlərin əsas şikayəti məhəllərində olan zibil qablarının çoxluğundandır.

Baku.Tv xəbər verir ki, onlar iddia edirlər ki, zibillərini atmaq üçün kənarda yer ayrılsa da, əlavə olaraq 22 saylı Mənzil Kommunal İstismar Sahəsi zibil qutularını onların yaşadığı binaya yanaşı yerləşdirib. Bütün küçə artıq zibillərin qoxusuna qərq olub.

“Mən də bu binanın sakiniyəm. Gördüyünüz bu üfunət, bizim evdə balkonlarımızdadır.”- deyə bir sakin şikayətini bildirir.

“Bu əhatədə 80 bina varsa 80-də zibilini bura tökür” – digər sakin əlavə edir.

Yasamal Rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyi məsələyə aydınlıq gətirib. Qurumun rəisi bildirib ki, həmin binanın mövcud olmasından əvvəl də orada zibil qablarının qoyulması üçün yer ayrılmışdı. Buna baxmayaraq yaxın zamanda uyğun yer tapılan kimi, qutuların yeri dəyişdiriləcək.

“Mən sizə məlumat üçün deyim ki, həmin o zibil tullantıları üçün olan yer, bina orda olmazdan əvvəl də orda olub. Buna baxmayaraq biz əvvəl bir neçə dəfə çalışdıq ki, qutuların yerini dəyişək. Bu zaman da o biri binanın sakinləri etiraz elədi ki, bizim binaya yaxındı ora qoymayın... Buna baxmayaraq, biz çalışacağıq ki, yenə də boş yer tapan kimi o zibil qutularının yerini dəyişək.” - Ədalət Bağırov. Yasamal MKTB-nin rəisi

Zibilin və zibilliyin ətrafa necə infeksiya saçdığını nəzərə alsaq tərəflərin tezliklə ortaq məxrəcə gəlməsi vacibdi. Ümid edirik ki, yaxın zamanda bu problem də aradan qaldırılacaq.

