Rusiyada Konstitusiyaya düzəlişlər üzrə səsvermə başa çatıb.

Metbuat.az "RİA "Novosti"-yə istinadən xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası səslərin 30%-ini sayıb. Hazırkı nəticələrə görə seçicilərin 74,1%-i dəyişikliklərin lehinə, 24,97%-i isə əleyhinə səs verib.



Xatırladaq ki, səsverməyə 206 düzəliş çıxarılıb. Onlar Dövlət Dumasının deputatları artıq düzəlişləri qəbul ediblər, Konstitusiya Məhkəməsi isə düzəlişləri qanuni elan edib.



