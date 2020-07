Müğənni Gülay Zeynallı sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.



Metbuat.az xəbər verir ki, ailəsi ilə istirahədə yollanan Gülay yeni fotolarını instaqram hesabında paylaşıb. O, anasının və qayınanasının birlikdə görüntüləndiyi fotoları paylaşıb. Onun paylaşımı marağa səbəb olub.



Qeyd edək ki, Gülay Kamil Zeynallı ilə ailəlidir. Cütlüyün Sahilə adında bir qız övladı var. (big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.