Türkiyədə son sutka ərzində koronavirusdan 19 nəfər dünyasını dəyişib, 1192 nəfərdə virus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki,, bununla da ölkədə COVID-19 qurbanlarının sayı 5 150, yoluxma faktı 201 min 98 nəfər olub. Gün ərzində 2311 nəfər sağalaraq evə buraxılıb.

Sağalanların ümumi sayı 175 min 422-yə çatıb.

