Çempionlar Liqası: 2020/2021 mövsümünün təqvimi açıqlandı

UEFA Çempionlar Liqasında 2020/2021 mövsümünün tam təqvimini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qarabağ" mübarizəyə avqustun 18/19-da I təsnifat mərhələsindən başlayacaq. Bunadək 8 - 11 avqustda ilkin mərhələnin oyunları keçiriləcək. II təsnifat mərhələsi 25/26 avqustda, III təsnifat mərhələsi 15/16 sentyabrda bir oyunluq sistemlə gerçəkləşəcək. Sentyabrın 22-də pley-off mərhələsinin ilk, sentyabrın 30-da cavab görüşləri təşkil olunacaq.

Qrup mərhələsində 6 tur müvafiq olaraq, 20/21 sentyabr, 27/28 sentyabr, 3/4 noyabr, 24/25 noyabr, 1/2 dekabr və 8/9 dekabrda nəzərdə tutulub.

2021-ci ildə isə bu oyunlar olacaq:

1/8 final

İlk oyunlar - 16/17 fevral və 23/24 fevral, cavab görüşləri - 9/10 mart və 16/17 mart

1/4 final

İlk oyunlar - 6/7 aprel, cavab görüşləri - 13/14 aprel

Yarımfinal

İlk oyunlar - 27/28 aprel, cavab görüşləri - 4/5 may

FİNAL

29 may

Qeyd edək ki, final görüşü Türkiyənin İstanbul şəhərindəki "Atatürk" Olimpiya stadionunda keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.