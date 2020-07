Bakıda 29 yaşlı iş xanımı qəfildən öldü - Tanınmış cərrahın qızı idi... - FOTOLAR

Bakıda Ülkər İskəndərova adlı gənc iş xanımı ürəktutmadan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhumun yaxınları sosial şəbəkə paylaşımlarında 29 yaşlı Ülkərin bir neçə gün əvvəl qəfildən həyatla vidalaşdığını yazıblar.

İlkin məlumata görə, gənc qadın yatıb və ayılmayıb.

Qeyd edək ki, Ü.İskəndərova nişan, toy və xınayaxdı məclisləri üçün xonçaların hazırlanması işinin təşkili ilə məşğul idi.

Ülkər həkim ailəsində böyüyüb. Atası, anası və qardaşı həkimdir. Atası Rəfiəli Novruzov Azərbaycanın tanınmış cərrahlarındandır.

Ailəli idi, özündən sonra iki azyaşlı qızı qaldı...

