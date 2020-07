Rəsmən təsdiqləndi! - İran nüvə obyektində insident baş verib

İranın Nüvə Enerjisi üzrə Agentliyinin rəsmi nümayəndəsi Bəhruz Kamalvandi insidentin təfərrüatlarını açıqlamadan imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın Nətənz şəhərində nüvə obyekti yaxınlığında baş verən insident nəticəsində tikilməkdə olan binaya zərər dəyib. Bu faktı İranın Nüvə Enerjisi üzrə Agentliyinin rəsmi nümayəndəsi Bəhruz Kamalvandi bildirib.



Agentliyin rəsmi sözçüsü insident nəticəsində nüvə stansiyasının reaktoruna ziyan dəymədiyini, həmçinin insident nəticəsində heç kəsin xəsarət almadığını qeyd edib.

Kamalvəndi zədələnən binanın anbar olduğunu bildirib, lakin insidentin təfərrüatlarını açıqlamadan imtina edib.

Qeyd edək ki, son zamanlar Nətənzdə tikinti işlərinin aparılmasına dair məlumatlar yox idi. İranın nüvənin zənginləşdirilməsi üzrə ən əsas reaktoru məhz burada, Tehrandan 250 kilometr cənubda yerləşir və 2015-ci ildə əldə olunan nüvə razılaşmasına əsasən beynəlxalq inspektorlar tərəfindən monitorinq edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.