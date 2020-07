Təhsil Nazirliyi istifadə müddəti bitən dərsliklərin sonra hansı məqsədlə istifadə edilməsinə münasibət bildirdi

Təhsil Nazirliyi istifadə müddəti bitən dərsliklərin şagirdlər tərəfindən məktəblərə təhvil verildikdən sonra onların hansı məqsədlər üçün istifadə edilməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlikdən Trend-in sorğusuna cavab olaraq, qeyd edilib ki, "Kitabxana işi haqqında" qanuna görə köhnəlmiş və ya yararsız hala düşmüş kitabların qanunvericilikdə müəyyən olunmuş qaydada kitabxana fondundan çıxarılması kitabxananın malik olduğu əsas hüquqlardandır.

Qanunun bu müddəasına əsasən, köhnəlmiş və ya yararsız hala düşmüş dərsliklər şagirdlərdən toplandıqdan sonra onların məktəb - kitabxana fondundan çıxarılması (silinməsi) prosesi həyata keçirilir.

Daha sonra silinən dərsliklər təkrar xammal tədarükü ilə məşğul olan müvafiq təşkilatlara yönəldilir.

