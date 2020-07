Həyatını "BMW"-yə dəyişən adam - VİDEO

Yaşar yol qırağından topladığı tullantıları, dəmir, metalları toplamaqla məşğuldur. Sevdiyi avtomobilin qalıqlarını taparaq düzətdiyi arabada bir maşın üçün lazım olan hər şey var. O bu arabadan zibilləri daşımaq üçün istifadə edir. Ailəsi dağılan Yaşarın bu həyatda heç kimi yoxdu. Dediyinə görə, əvvəllər sürücü işləyib. Müəyyən problemlərdən sonra işdən ayrılıb. Daha sonra çörək pulu qazanmaq üçün küçələrdən dəmir tullantıları toplamağa başlayıb. Həyatda bəxti gətirməsə də yaşamaqdan zövq alan Yaşar bu işdən utanmadığını deyir.

“Baku.Tv Reportaj”ın bu dəfəki xüsusi qonağı Yaşar olub.

Reportajı təqdim edirik :

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.