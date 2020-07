KT müayinəsinə müraciət edənlərin sayı kəskin artıb - VİDEO

Pandemiya səbəbilə insanların əksəriyyətində bir qorxu yaranıb. Özündə müəyyən narahatlıq hiss edəni, soyuqdəyməsi olanı da, olmayanını da, görəsən virusa yoluxmuşammı sualı qorxuya salır.

Baku.Tv xəbər verir ki, elə buna görə də koronavirusun əsas hədəf mənbəyi olan ağciyərləri kompüter tomoqrafiyasından keçirmək üçün mürəciətlərin sayı da xeyli çoxalıb. Bəs, kimlər KT üçün müraciət etməlidir?".

“Müraciətlərin sayı artıb demək olar ki, çox artıb. Ən çox qızdırması olan xəstələr, öskürəyi olan xəstələr xroniki xəstəliyi olub şikayətləri artan xəstələr. Əslində dünya praktikasına baxsaq, kimlər müraciət etməlidir? ilk növbədə testi neqativ çıxan xəstələrdə erkən həssas dioqnoz üçün KT tövsiyyə olunur. Kliniki əlamətlər artan xəstələrə də KT mnəsləhət görülür.”- deyə radioloq Fərhad Qarayev bildirir.

Həkimlərin sözlərlərinə görə, Covid-19 pnevmaniyasının ağciyərlərdə özünəməxsus görüntüsü olur ki, bu da onu digər pnevmaniya növlərindən fərqləndirir. Hansı ki, Kompüter tomoqrafiyasında bu görüntüyə koronavirus pandemiyasından əvvəl rast gəlinməmişdi. Ancaq kompüter tomoqrafiyasından keçmək belə arxayın olmağa əsas vermir.

Ekspertlərin fikrincə, COVID-19 SARS-a bənzər şəkildə bu iki xüsusi hüceyrəni yoluxdurur. Virus onları öldürdükdə hüceyrələr ağciyərlərə girir və tıxanmalar başlayır.

