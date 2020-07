“Barbi kukla olmaq istəyərdim” - Mina - SORĞU - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişi müğənnilər arasında maraqlı sorğu keçirib.



Yerli şou-biznes nümayəndələrinə “Hansı əşya olmaq istəyərdiniz?” sualı ünvanlanıb və maraqlı cavablar alınıb.



Mehman Əhmədli: “Balta olmaq istiyərdim, bunların başına dəymək üçün”.



Lətifə Soyuöz: “Mobil telefon olmaq istiyərdim, çünki indiki zamanda internetsiz qalmazdım və bütün dünyadan xəbərdar olardım”.



Günel Ələkbərova: “Qorxulu bir şey olmaq istəyərdim”



Məşhurlar arasında ən maraqlı cavablardan biri müğənni Mina Hüseyinin verdiyi cavab olub.



“Çox gülməli suladır. Barbi kukla olmaq istəyərdim”.

