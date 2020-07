Azərbaycanlı həkim: "Sevişmək qadağandır!"

Tanınmış həkim Vasif İsmayıl deyir ki, COVİD 19-a yoluxmamağın tək yolu sosial izolyasiyadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə fikirlərini sosial şəbəkədə paylaşıb:

"Sevişmək qadağandır.

Azərbaycanda virus epidemiyası mümkün olan bütün sərhədləri aşdı. Sosial məsafə çöldən evinizə qədər girdi. Evdən gündə bircə dəfə də olsa çölə çıxan biri varsa, risk yenə də yuxarıdır. Artıq sadəcə çöldəkilərlə deyil, eyni zamanda ev əhalisi ilə də sosial məsafə saxlayacaqsınız.

Uşaqları öpərək qarşılamağa bir müddət (ən az 2 ay) ara verəcəksiniz.

Yaşlılarla öpüşərək görüşməyə bir müddət (ən az 2 ay) ara verəcəksiniz.

Sevişmək qadağandır".

