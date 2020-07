Çempionlar Liqasında yeni mövsümün tam təqvimi açıqlandı

UEFA növbəti mövsüm üçün Çempionların Liqasının tam təqvimini açıqlayıb.

Metbuat.az qurumun saytına istinadən xəbər verir ki, növbəti mövsüm turnirə avqustun 8-i start veriləcək, gələn il mayın 29-u yekun vurulacaq.



İlkin mərhələ – 8-11 avqust

Birinci təsnifat mərhələsi – 18-19 avqust

İkinci təsnifat mərhələsi – 25-26 avqust

Üçüncü təsnifat mərhələsi – 15-16 sentyabr

Pley-off – 22-30 sentyabr

Qrup mərhələsi

1-ci tur – 20-21 oktyabr

2-ci tur – 27-28 oktyabr

3-cü tur – 3-4 noyabr

4-cü tur – 24-25 noyabr

5-ci tur – 1-2 dekabr

6-cı tur – 8-9 dekabr

Pley-off:

1/8 final



İlk oyunlar - 16-17 fevral və 23-24 fevral, cavab görüşləri - 9-10 mart və 16-17 mart

1/4 final

İlk oyunlar - 6-7 aprel, cavab görüşləri - 13-14 aprel

Yarımfinal

İlk oyunlar - 27-28 aprel, cavab görüşləri - 4-5 may

Final

29 may (İstanbul)

