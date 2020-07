“Vətəndaşlar işləməli, yeməli, kreditini ödəməli, xəstəsinə dərman almalıdırlar” - Millət vəkili Razi Nurullayev

“Vətəndaşların çarəsiz durumuna, bu istidə evə məcburiyyət qarşısında qapanmalarına, xəstəliyin də bir yandan canlar almasına, həkimlərin fədakarlıq və əziyyətlərinə, hökumətin vəziyyətdən çıxmaq üçün yollar axtarmasına, insanların sosial vəziyyətinin ağırlaşmasına çox üzülürəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri millət vəkili Razi Nurullayev deyib.

“İndi bu işlərin sonu nə olacaq axı?” deyən deputat, “vətəndaşlar işləməli, yeməli, kreditini ödəməli, xəstəsinə dərman almalıdırlar” deyə bildirib: “O qədər vətəndaş var ki, kredit üzündən təzyiq və təhdidlə qarşılaşdıqlarını deyirlər. Çox çətinliklər var. Dövlətin bütün gücünü, resursunu vətəndaşların sağlamlığına, sosial güzəranının yaxşılaşmasına sərf etmək üçün yeni mənbələr lazımdır. Əlavə ehtiyatlarımız nə varsa, gərək cəlb edək.

Həkimlərimiz belə həyatlarını itirirlər, yoluxurlar, ailələrindən təcrid olunmuş yaşayırlar. Çox həkimlə ünsiyyətim olur. Onlar deyir ki, onlara vəd edilən pulların verilməsində, artımında, ölənlərin sığortasında ciddi axsamalar var. Həyatlarını risqə atan həkimlərə sosial yanaşma olmalıdır”.

Razi Nurullayev vurğulayıb ki, gərək həkimlərin aldıqları əmək haqqı və sosial güzəştləri, mükafatları etdikləri risqə adekvat olsun: “Amma, onların ciddi narazılığı var, həkimlərin vəkil etdikləri nümayəndələri qəbul edib dinləmək lazımdır. Mən həkimlərlə belə bir canlı onlayn konfrans keçirmək niyyətindəyəm ki, cəmiyyət onları dinləsin və aidiyyatı orqanlar da gərəkən addımları atsınlar. Allah xalqımızı qorusun!”. (Modern.az )

