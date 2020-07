Baş epidemioloqdan ŞOK AÇIQLAMA - "Heç nədən də xəbərim yoxdur, kənddə oturmuşam" / SƏS YAZISI

Ölkənin koronavirus pandemiyası ilə mübarizə apardığı zamanda Azərbaycanın baş epidemioloqu İbadulla Ağayev jurnalistlərin suallarını cavabsız qoyur.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, baş epidemioloq onunla əlaqə saxlamağa çalışan jurnalistlərə hazırda paytaxtda deyil, rayonda olduğunu bildirib:

“Mən Bakıda deyiləm, rayondayam. Heç nədən də xəbərim yoxdur. Kənddə oturmuşam. Nə televizorum, nə də internetim var. Mən baş epidemioloq olanda nə olar? Mən də adamam da. Mənim də rayonda qohumum, əqrəbam var. Siz Səhiyyə Nazirliyinə, TƏBİB-ə zəng edin”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.