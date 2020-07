"Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri"ndə dəyişiklik edilməsi barədə" qərarın müddəti uzadılıb.

Nazirlər Kabinetindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Azərbaycana idxal edilən tibbi maska və əlcəklərin gömrük rüsumundan azad edilməsi sentyabrın 1-dək uzadılıb.

Qeyd edək ki, tibbi maska və əlcəklərin gömrük rüsumundan azad edilməsi ilə bağlı ilk qərar martın 5-də verilib.

