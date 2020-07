Braziliyada 26 günlük əkizlər küçə itinin hücumuna məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 9 il uşağı olmayan cütlüyün əkiz körpələrini "Labrador" cinsindən olan it parçalayıb.



Uşaqların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.



Qeyd edək ki, hadisə Braziliyanın Piripa bölgəsində baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.