“Bakıya gəlib haqqımda yanlış informasiya yayanları məhkəməyə verəcəyəm”.

Bu sözləri Azərbaycanın baş epidemioloqu İbadulla Ağayev saytlardan birinin onun səs yazısını yayması ilə bağlı danışarkən deyib.

