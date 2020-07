“İpoteka kreditləşməsini genişləndirməkdə məqsədimiz, insanların mənzilə olan ehtiyaclarını ödəməkdir” - Ramil İmamov

Son zamanlar kommersiya bankları tərəfindən ipoteka kreditlərinin rəsmiləşdirilməsi istiqamətində böyük işlər görülür. Kommersiya bankları İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən təqdim olunan kreditlərlə yanaşı, öz vəsaitləri hesabına sərfəli daxili ipoteka kreditləri də təqdim edirlər. Bu sahədə ölkənin iri banklarından olan Kapital Bank daha böyük portfelə malik olmaqla, müştərilərinə sərfəli şərtlər əsasında ipoteka kreditləri təklif edir. Bu məqsədlə ipoteka kreditləşməsi sahəsində olan yeniliklər barədə məlumat almaq üçün Kapital Bank-ın Pərakəndə Satış İdarəsinin Baş direktoru Ramil İmamovdan müsahibə aldıq.



Həmçinin Kapital Bank, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi (MİDA) tərəfindən təqdim olunan mənzillərin kreditləşməsi üzrə olan dövlət layihəsində də aktiv iştirak edir. Ötən il ərzində MİDA layihəsi üzrə təqdim olunan mənzillər üçün 3 milyon manat həcmində kredit rəsmiləşdirilib. Bu ipoteka növü üzrə kredit portfelimiz, ümumilikdə 6 milyon manat təşkil edir. Cari il ərzində MİDA tərəfindən təqdim olunan yeni layihələrə əsasən mənzillərin kreditləşməsi nəzərdə tutulur və vətəndaşların müraciətlərinə operativ şəkildə baxılması təmin edilir. Bununla əlaqədar Kapital Bankı-ın rəsmi internet səhifəsində (www.kapitalbank.az/loans), həmçinin bütün ölkəni əhatə edən filial şəbəkəmizdə vətəndaşların müraciətlərinin qəbul edilməsi üçün rahat imkan yaradılıb.

Bundan başqa, dövlət layihələri ilə yanaşı Kapital Bank müştərilərin artan mənzil tələbatlarını ödəmək üçün öz vəsaiti hesabına 2 növ yeni daxili ipoteka məhsulunu təklif edir. İpoteka kreditləşməsini genişləndirməkdə məqsədimiz, insanların mənzilə olan ehtiyaclarını ödəməkdir

Paralel olaraq bankımız tərəfindən ipoteka kreditləşməsinin əhatə dairəsi Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhər əraziləri üzrə yeni növ daxili ipoteka krediti məhsulunun satışına start verilib. Təklif olunan məhsul növü ilə müştərilərə 10 il müddətinə 500 min manatadək daxili ipoteka kreditindən faydalanmaq imkanı yaradılıb. Müştərilərimiz üçün sevindirici xəbər olaraq bildirək ki, hazırda tərəfimizdən müvafiq məhsul üzrə 3 aylıq endirim kampaniyası təklif olunur. Belə ki, kampaniya müddətində müştərilərimiz10%-dən başlayan illik faiz dərəcəsi ilə bu kreditlərdən faydalana bilərlər. Cari kampaniya 30 sentyabr 2020-ci il tarixədək davam edəcək. Əlavə olaraq qeyd edək ki, bu məhsul növü üzrə bir sıra Mənzil Tikinti Kooperativləri ilə də əməkdaşlıq etmək nəzərdə tutulub. Bunun nəticəsində Bankımız tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən biznes subyektlərinə də öz dəstəyini göstərir.

