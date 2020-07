Azərbaycanda vəzifəli şəxs dəhşətli hadisədə ÖLDÜ

Bu gün Lerik rayonunda ağır yol qəzasının baş verməsi və nəticədə 3 nəfərin ölməsi, 2 nəfərin xəsarət alması barədə xəbər vermişdik. Ölən şəxslərdən birinin müəllim olduğu deyilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ağır qəza rayonun Bürsülüm kəndinə gedən dağ yolunda qeydə alınıb.

Belə ki, "UAZ" markalı avtomobil yoldan çıxaraq 50-60 metr yüksəklikdən dərəyə aşıb.

Hadisə nəticəsində 3 nəfər ölüb, 2 nəfər yaralanıb.

Ölən şəxslərdən biri - 1996-cı il təvəllüdlü Təyyar Tərlan oğlu Əliyev Lerik rayon Ləkər kənd ümumi orta məktəbində direktor müavini və fiziki tərbiyə müəllimi imiş.

Həmçinin T.Əliyev öz ixtisası üzrə test vəsaitinin də müəllifi olub.

