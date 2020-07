Ukraynalı siyasətçi bikinidə partiyasını tanıtdı: "Şalvar geyinənlər ağılsızdır" - VİDEO

Ukraynanın İnfrastruktur nazirinin keçmiş müavini Aleksandra Klitina, sosial mediada paylaşdığı bikinid'ə yeni partiyasının təqdimatınl edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynadakı keçmiş İnfrastruktur Naziri, 37 yaşlı Aleksandra Klitina, vəzifəsinə xitam verildikdən sonra Youtube-da paylaşdığı bir video ilə ''Ukrayna Korrupsiyaya Qarşı" adlı partiyanın elanını etdiyini bildirib.

Videoda Klitinanın narıncı bikinini geyindiyi görüntülər qısa müddətdə sosial mediada yayılıb. Videoda partiyasının elanını verən Klitina, "Faktlar uğrunda mübarizə aparmağa qərar verdim. Çünki şalvar geyən ağılsızlar çıxılmaz vəziyyətdədir" deyib.

Bununla birlikdə sosial media istifadəçiləri keçmiş nazirin dediklərini başa düşmədiklərini ifadə ediblər.

Qalqamallı keçmiş nazir müavini Ukrayna mətbuatında yatağ otağından vəzifəyə gələn qadın kimi tanınır.

Ötən il o, İnfrastruktur naziri Vladislav Krikliyini tənqid edərək və "onsuz daha çox şey edə biləcəyini" söyləmişdi. Məhz bu açıqlamasından sonra vəzifəsindən istefa verməli olmuşdu.

Mənbə/ Haberglobal

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.