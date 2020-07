Avstraliyalı supermodel və sahibkar Nikol Trunfio ana olduqdan cəmi dörd ay sonra açıq-saçıq şəkilləri ilə pərəstişkarlarını heyran edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolar onun “Instagram” hesabında paylaşılıb.

Üç uşaq anası olan qadının yeni çəkilişləri özünün “Erth Swim” brendinin reklam kampaniyası çərçivəsində aparılıb.

Çəkilişin müəllifi fotoqraf Sidni Kozett Holmdur.

(oxu.az)

