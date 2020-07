Fransa Prezidenti Emmanuel Makron ölkəyə yeni Baş Nazir təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Jan Kasteks Fransanın yeni Baş Naziri təyin olunub.

Qeyd edək ki, bu gün Baş Nazir Edurard Filipp və onun rəhbərlik etdiyi hökumət kabineti istefa verib.

