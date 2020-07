Mütləq Döyüş Çempionatının (UFC) yüngül çəkidə rusiyalı kəmər sahibi Həbib Nurməhəmmədovun bir müddət öncə xəstəxanaya yerləşdirilən atası Abdulmanap Nurmaqomedov koronavirusdan ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çeçenistan lideri Ramzan Kadırov şəxsi "Telegram" kanalında məlumat verib.

Kadırov bütün çeçen xalqı adından Abdulmanap Nurmaqomedovun ailəsinə başsağlığı verib.



