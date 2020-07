ARB TV-nin “Ona qalsa” verilişinin növbəti qonağı müğənni Şəbnəm Tovuzlu olub.

Müğənni təkliyi sevmədiyindən danışıb:



“Tək olmağı sevmirəm, evdə səs-küyü, çoxluğu sevən adamam. Birdən uşaqlar hardasa olanda elə düşünürəm ki, heç kimim yoxdur, həyatda təkəm, tənhayam, kövrəlib ağlayıram. Gündə Əliyə 10 dəfə “Əli etmə” demədinsə boşluq olur”.

Qeyd edək ki, bu buraxılış ARB televiziyasında yayımlanan “Ona qalsa” verilişinin sezon finalı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.