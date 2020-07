“Son həftələr ərzində daha gənc yaşlarda ölüm halları da müşahidə olunur. Qadınlar arasında yoluxmanın faizi daha yuxarıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib. O bildirib ki, virus nə qədər çox insana yoluxarsa, o qədər çox mutasiya edir:

“Getdikcə daha da ağırlaşa bilir. Xəstəliyi ailələr şəklində ağır keçirənlər də var. Elə yas yeri var ki, orada 84 nəfərin koronavirusa yoluxduğu aşkarlanıb”.

