AQTA 84 müəssisədə qaydaların kobud şəkildə pozulması faktını aşkarladı

Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirusun (COVID-19) profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasına nəzarət məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) tərəfindən ictimai iaşə və qida məhsullarının ticarəti ilə məşğul olan 231 sahibkarlıq subyektində reyd keçirib.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən 60 ictimai iaşə obyekti, 171 ərzaq satışı mağazası olmaqla ümumilikdə 231 müəssisədə keçirilən resd zamanı sahibkarlıq subyektlərinə qida təhlükəsizliyi sahəsində qanunvericiliyin tələbləri izah edilib, icrası məcburi göstərişlər və maarifləndirici tövsiyələr verilib.

Reyd keçirilən obyektlərdən 84-də Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərin tələblərindən irəli gələn bir sıra qaydalara əməl olunmaması və kobud şəkildə pozulması faktları aşkarlanıb. Aşkarlanmış faktlarla bağlı həmin müəssisələr barədə qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində inzibati tədbirlər görülüb. Sözügedən müəssisələr arasında daha çox uyğunsuzluqlar aşkar edilən ictimai iaşə və ərzaq mağazaları aşağıdakılardır.

Bakı şəhəri üzrə

“Laçın”, “Oba”, “Nuray”, “Al market”, “Oba”, “Yeni şəhər”, “Dünya”, “Bax belə”, “Elman”, “Ay”, “Yeni”, “Bazarstore”, “Leyla”, “Bazarstore”, “Araz supermarket”, “Qasım” ərzaq mağazaları, Məmmədova Rufa Ələddin qızına, Əzizov Ramil Fərruxpaşa oğluna, Sədrayeva Xuraman Xoşbəxt qızına, Rəhmətov Abı Məti oğluna, Ağayev Sadiq Taleh oğluna, Şıxıyev Rəşadət Kamal oğluna, Əsədov Orxan Babaverdi oğluna, Quliyeva İradə Kamal qızına, Mirzəyev Bəhruz Qurban oğluna məxsus marketlər

Digər rayon və şəhərlər üzrə:

Sumqayıt şəhərində “Ordubad”, “Sərfəli”, “Məhlə” və “Taleh” marketlər

Xaçmaz rayonunda Mehyəddinov Nicat Ənvər oğluna, Həsənov İlkin Elmiyar oğluna, Əzizov Nizaməddin Şirinbala oğluna məxsus kafelər, Müslümov Emin Ağasıbala oğluna məxsus ərzaq mağazası

İsmayıllı rayonunda “Bolluq”, “Orxan” marketlər, Abdullayev Çingiz Məmmədağa oğluna, Ramazanov Nahid Maarif oğluna, Atayev Ağasəf Əsəd oğluna, Əhmədov Sənan Kəbleyi oğluna məxsus kafelər, Hüseynov Elşən Eldar oğluna, Osmanov Sadiq Haqverdi oğluna, Salmanov Rəfail Həmid oğluna məxsus ət satışı mağazaları, Bayramova Ellada Əlisahab qızına məxsus şirniyyat mağazası

Ağsu rayonunda Şirəliyev Sadiq İlham oğluna, Fətiyev Şahin Fəti oğluna məxsus ərzaq mağazaları

Kürdəmir rayonunda “Bolmart”, “Qardaşlar” marketlər, Cəbrayılov Elxan Rəhim oğluna məxsus ərzaq mağazası

Şamaxı rayonunda “Səid” market, Şirinov İlqar Durqardaş oğluna, Musayev Hikmət Sovqat oğluna və Hacıyev Paşa Hacgül oğluna məxsus ət satışı mağazaları

Sabirabad rayonunda “Oba” və “Al” marketlər və Əliyev Müşfiq Səhrab oğluna məxsus ərzaq mağazası

Bərdə rayonunda “Yaşıl Tac” kafe, Fətullayev Knyaz Savalan oğluna, Nadirov Amil Bəbir oğluna, Qafarov Mübariz Süleyman oğluna, Rəsulzadə Taleh Sahib oğluna məxsus kafelər və Mürsəlov Pərviz Əziz oğluna məxsus ərzaq mağazası

Yevlax rayonunda Abdullayev Etibar Surxay oğluna, Əliyeva Elmira Şəmil qızına, Əlihəsənov İqbal Heydər oğluna, Sadıqzadə Orxan Hüseyn oğluna, Abdullayev Anar Tahir oğluna, Məmmədov Rəhim Nəbi oğluna məxsus marketlər

Qəbələ rayonu, Zarağan kəndində “Bazarstore”, Qafarlı Anar Rafəddin oğluna məxsus market

Zaqatala şəhərində “Bazarstore”

Şəki şəhərində Səlimov Vüqar Nəcbəddin oğluna məxsus “Miraj” ərzaq mağazası

Qax rayonunda “Oba” market

Lənkəran şəhərində “Refem” və “Aura” ərzaq mağazaları

Gəncə şəhərində “Əminə-Premium” və “Sultan” ərzaq mağazaları

Gədəbəy rayonunda “Qaya”, “Qala”, “Qoşa bulaq”, “Bala Narzan” kafeləri

Şəmkir rayonunda “Xəmsə”, “Kür balığı”, “Yaşıl”, “Ceyhun” və “Ocaq” kafeləri, “Natiq” ərzaq mağazası

Qeyd edək ki, AQTA Bakıda, eləcə də regionlarda fəaliyyət göstərən ictimai iaşə obyektləri və ərzaq mağazalarında yoxlama-nəzarət tədbirlərini bundan sonra da davam etdirəcək və Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodiki göstərişlərə əməl etməyən sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görüləcəkdir.

