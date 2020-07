Koronavirusdan daha bir tibb işçisi vəfat edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 1971-ci il təvəllüdlü Fərman Süleymanov bu gün Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında dünyasını dəyişib.

Xatırladaq ki, F.Süleymanov Sumqayıt şəhər 2 saylı Doğum Evində anestezioloq, reanimatoloq vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.